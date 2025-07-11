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▲GD（G-Dragon、權志龍）的台北小巨蛋演唱會將在7月11日、12日、13日登場。（圖／GD IG）

韓國人氣天團 BIGBANG 隊長G-Dragon（權志龍）目前正展開世界巡演，原定於8月21日在泰國曼谷舉行個人演唱會。不過主辦單位先前以「不可抗力因素」為由宣布延期，10日則突然改口宣布「直接取消」，引發大批粉絲不滿與失望，紛紛要求主辦方交代清楚原因，而今（11）日G-Dragon也抵達台灣準備開唱。關於泰國場取消原因，有網友猜測可能與近期泰國政治局勢動盪有關。不過截至目前，主辦單位尚未進一步說明。官方僅表示：「非常遺憾無法與粉絲見面，對於造成不便與失望深感抱歉。」不少歌迷在社群平台上留言表示：「已訂機票與住宿，卻等不到偶像。」G-Dragon 10日下午現身韓國仁川國際機場並飛往台灣，11日起一連三晚在台北小巨蛋舉行演唱會。粉絲早已期待許久，預料將掀起新一波追星熱潮，這也是他繼睽違多年後再度在台灣舉行大型個人演出。另一方面，BIGBANG前成員勝利近況也再次引發關注。曾因「Burning Sun 夜店事件」涉及暴力、毒品、性交易與賄賂等多項醜聞，勝利於2023年刑滿出獄。近日他被民眾在首爾街頭拍到合照，只見他身穿白背心、戴太陽眼鏡與鴨舌帽，看起來略顯消瘦。儘管 G-Dragon 演唱會在泰國臨時取消引發爭議，但他即將於台北登台的消息仍讓台灣粉絲期待萬分。演唱會門票早已售罄，主辦單位也加強安全與動線安排，確保活動順利進行。屆時權志龍將如何回應粉絲的支持，也備受矚目。