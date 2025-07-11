我是廣告 請繼續往下閱讀

前海軍上校郭力恆涉獵雷艦與尹清楓命案，如今有消息傳出，郭力恆日前因癌症病逝，享壽73歲。郭力恆被關了近20年，於2013年底獲假釋出獄，後又因繳不出併科2億罰金，再度入獄6個月，選擇易服勞役，180天屆滿出獄，而勞役內容就是摺紙箱，換算起來一天可折抵111萬元，且據悉，郭一天的「工時」大概僅一至兩小時，被戲稱是「全台灣最好賺的打工」，最終於2014年出獄。。郭力恆為海軍官校63年班畢業，1993年任海軍武獲室整後組上校組長。1993年12月9日，海軍總部武獲室執行長尹清楓被發現遭謀殺，當時擔任武獲室整後組上校組長的郭力恆，在8天之後遭到逮捕，軍方調查發現他在經手的多項軍購案中，有收受軍火商賄賂，郭力恆遭控收受法國軍火商湯姆笙在台代表汪傳浦賄賂，並擔任內應，讓廠商從中獲利，儘管郭極力否認，但仍遭到軍事法院判處無期徒刑。郭力恆入監服刑20年，併科罰金新台幣2億元，2013年隨著軍審、軍監廢除而至一般監獄服刑，並於同年底假釋出獄，但之後又因無力繳納2億元罰金，2014年底再度入監易服勞役180天，最後於2015年6月獲釋。郭力恆勞役內容是摺紙箱，據悉，郭一天的「工時」大概僅一至兩小時，以180天折抵2億元罰金換算起來，郭「摺紙箱」一天可折抵111萬元，且台中監獄指出，郭力恆作息很正常，非工作時間就是運動、看書，曾被戲稱是「全台灣最好賺的打工」。值得注意的是，當初起訴郭力恆的檢察官，正是日前獲賴清德總統提名、正經歷立法院審查的司法院長人選蔡秋明，二審認定郭力恆與汪傳浦是共犯的審判長則是副院長被提名人蘇素娥。隨著郭力恆與相關案件關係人包括汪傳浦等陸續離世，疑點重重的軍購弊案與尹清楓命案真相恐難以水落石出。