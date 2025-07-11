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知名Youtube網路節目《野球乾一杯》最新第258集節目，邀請知名主播「團長」蔡明里與主持人阿強一起閒聊中職明星賽往事，兩人談到過往明星賽分組，笑說為了變出新花樣，聯盟也是費盡心思，不僅曾經用體重、南北地域性來區分，還曾經上演資深隊VS新人隊的戲碼，蔡明里笑說：「都是為了添增話題性，讓更多球迷覺得新奇，自然會進場。」蔡明里提到，中職歷史上頂多就是單一聯盟、6支球隊，上場的球員也都是熟面孔，為了能為球迷帶來新意，才衍生出不同組隊方式，「希望能增加一些變化，以前聽過一個點子後來沒有實現，就是原住民VS非原住民隊。」蔡明里笑說，實際成真的包含以南北地域性來區分，還有用體重、資歷來分隊的歷史，「南北有用過一兩次，還有用體重來區分，分別代表速度與力量，還有一年是球齡，3年以上、3年以下來分隊，最近則都是用中華隊、明星隊來區分。」隨後阿強也提到自己的明星賽分隊點子，「依照高中念書地方、或是出生地來打，分成4隊、東南西北大對決，一次打3場，讓球迷看得過癮。」蔡明里則說，或許未來有一年可以讓球員自己選隊，以類似選秀類型的方式進行，「或許球員選出來的結構也可以成為話題，大家可能都想像不到。」