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陶喆3喜臨門！推新歌MV宛如「人生的交叉路口」

▲陶喆〈半晴天〉MV找來導演Birdy邱柏昶操刀，巧妙運用男女之間的關係，來表現女主角對自由的嚮往、男主角的不羈。（圖／偉大文化提供）

▲陶喆（如圖）盼望透過〈半晴天〉傳達面對未知與害怕之時，透過回味過往美好點滴，「然後支持著自己繼續往前走。」（圖／偉大文化提供）

「華語R&B教父」陶喆56歲了！今（11）日歡慶生日同時，宣告第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》實體專輯精裝版、平裝版開始預購，更推出最新單曲〈半晴天〉的MV，陶喆感觸良多，吐露創作背後心聲：「在這個地方，好像變成是一個人生的交叉路口，不同年紀的人都在面對世界很多的變化，他們的未知、害怕、擔心，藉由這個歌曲給予他們一些力量，透過歌詞，聽聽老的音樂、看看一些老的照片，然後，支持著自己繼續往前走。」陶喆新歌〈半晴天〉與夏日、畢業季氛圍契合度百分百，在最一開始創作的時候，陶喆企圖讓歌曲有點像是蝴蝶的翅膀，verse1是悲傷的、verse2是明亮的，形成一種對照，完美展現陶式旋律「不失質感的流行」，氛圍溫馨勵志，已經成為畢業生心目中最能代表其心境的一首應景畢業歌。〈半晴天〉MV找來導演Birdy邱柏昶操刀，巧妙運用男女之間的關係，來表現女主角對自由的嚮往，除了在角色的安排上充滿張力，MV裡更是處處藏著彩蛋，像是陶喆巧妙現身彈著吉他，以及讓人眼睛為之一亮的最新彩專與經典藍專，期待大家觀賞MV時驚喜發掘。本身是學電影的陶喆，看到MV畫面感性道，「在這個地方，好像變成是一個人生的交叉路口，不同年紀的人都在面對世界很多的變化，他們的未知、害怕、擔心，藉由這個歌曲給予他們一些力量，透過歌詞，聽聽老的音樂、看看一些老的照片，然後，支持著自己繼續往前走。」儘管是一首抒情基調的流行曲，陶喆仍不忘實驗音樂的精神，前奏加入華語音樂少見的合成器「Theremin 特雷門琴」的音色，營造詭譎的幽暗氛圍，主歌以小調唱出還在陰霾中的低潮，第二段主歌開始至副歌，以非常成熟的轉調技巧，順暢自然的將歌曲轉為大調，慢慢地撥開烏雲，開始看見「一半的晴天。」。或許人的一生，都在這樣陰晴不定，時好時壞中掙扎，而〈半晴天〉正是一首以愛為名，鼓勵大家保持希望、把握當下的一首溫馨歌曲；陰天時要堅強意志期待陽光，晴天時要把握能夠享受太陽的片刻，沒有永遠的好或壞，而我們總有天能參透「一半晴天、一半陰天」就是永恆不變的真理。