丹娜絲颱風在6日深夜登陸嘉義布袋，南台灣首當其衝，各縣市當晚下起傾盆大雨，中央氣象署也發布多次豪雨特報，南部各地出現眾多嚴重災情，至今仍在復原當中。但在颱風夜中就有位高雄飼主崩潰分享「柴犬颱風天堅持出門」的影片，飼主不僅捨命相陪愛犬，甚至還遇到傘差點被強風吹壞的悲劇，「人柴兩濕」影片在網路上爆紅，也讓網友笑翻直呼「養柴柴的都是勇者」。
有位住在高雄的網友近日在Threads分享影片，畫面中的他雖然牽著可愛又有活力的黑色柴犬，卻是在狂風暴雨的颱風夜，黑柴不畏懼風雨且快樂地在外解放，一旁的飼主捨命相陪，在颱風夜撐著傘等著自家愛犬上好廁所。
在等待的過程中，飼主的傘甚至被強風吹到炸開，好在最後用力一推就解決突發狀況。畫面中的黑柴完成解放後，也心滿意足地翹著尾巴，最終一人一狗隨即快步離開現場，但也讓飼主忍不住笑說「風雨無阻的柴」、「乘風破浪的柴，落魄的人類」。
「人柴兩濕」的畫面在網路引起高度討論，至今已有超過32萬次觀看，許多台灣人笑翻直呼「狂風暴雨會在外面的狗，百分之99是柴柴」、「這場大雨，感覺都快把你一部份的靈魂跟耐心都沖掉了」、「把傘翻回來的動作熟練地令人心疼」、「那個甩傘，充滿情緒」、「無論風雨，柴不放棄」、「養柴柴的都是勇者」。
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在等待的過程中，飼主的傘甚至被強風吹到炸開，好在最後用力一推就解決突發狀況。畫面中的黑柴完成解放後，也心滿意足地翹著尾巴，最終一人一狗隨即快步離開現場，但也讓飼主忍不住笑說「風雨無阻的柴」、「乘風破浪的柴，落魄的人類」。
「人柴兩濕」的畫面在網路引起高度討論，至今已有超過32萬次觀看，許多台灣人笑翻直呼「狂風暴雨會在外面的狗，百分之99是柴柴」、「這場大雨，感覺都快把你一部份的靈魂跟耐心都沖掉了」、「把傘翻回來的動作熟練地令人心疼」、「那個甩傘，充滿情緒」、「無論風雨，柴不放棄」、「養柴柴的都是勇者」。
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