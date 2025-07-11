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114學年度大學分科測驗今天登場，首日考物理和化學，整體考題都扣緊新課綱強調的核心素養，題目結合生活情境與最新科技議題。物理科教師分析，普遍認為題目適中但計算量偏多；化學科則被認為題型靈活、整體難度偏高。大考中心表示，今年物理科試題大量取材自生活應用與科技發展，像是「國際量子科學」時事、課堂常見的單極馬達實作、熱門的半導體製程等都入題，考生只要掌握基本概念、具備表達能力，就能拿到分數。大考中心顧問沈青嵩說，題目中有不少基本題，只要理解物理的發展脈絡或基礎概念，就能作答；像第1、3、18題是認識發展進程，第2、7、14題則只要用概念判斷即可。今年也很強調實驗題和表達能力，像「等電位線與電場」的實驗題，就要學生看懂實驗設計、能解釋步驟，還要分析結果。半導體題組則是近年熱門，除了需要基礎概念，還要讀懂圖表與數據。建中物理老師陳泓志指出，題目整體難度適中，情境多、文字多，考生要仔細讀，約一半題目需要實際計算，選擇題和計算題都不馬虎。另一位建中老師賴奕帆提醒，實驗題分數達14分，顯示大考想引導學生多重視實驗精神。松山高中蔡皓偉老師則建議，中段考生遇到計算多的題目不要慌，適時換題目先做後面的，也許能更冷靜應試。化學科方面，臺北市高中化學科教師群，包括北一女中江慧玉老師、中山女高劉泓其老師及建國高中趙君傑老師分析指出，題目有挑戰性，題型新穎、難度偏高。整張考卷跨章節概念多元，題組題、圖表題變多，考生除了記熟課本內容外，還要能靈活應用所學知識，解決生活化或科學探究問題。題目裡中材料、能源、環保等議題持續出現，像是矽膠交聯反應、果膠結構、天然氣燃燒或環境荷爾蒙等，都跟生活息息相關。教師群認為，學生不能只靠死背，還要能把化學知識活用到身邊的事物。教師群也建議，像第16、17題的圖表有兩個不同的Y軸刻度，若能簡化成單一刻度，未來學生看題時會更直觀。