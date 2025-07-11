錢從哪來？藍白高喊「普發現金」　律師示警：領1萬倒虧3萬

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國民黨團今（11）日決議，處理「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除了支持國土韌性的1500億元預算外，並納入普發現金1萬元，但對撥補台電1000億元予以保留。其中，普發現金為目前外界相當關注的議題，但這些錢究竟是從哪裡來的？對此，律師黃帝穎也警告，人民現在領1萬，未來恐倒虧3萬。黃帝穎表示，三大犯罪前科傅崐萁總召率領的國民黨團狹藍白過半，強推普發現金1萬元法案，但國民黨亂砍總預算後，哪來的錢普發1萬？舉債債留子孫？空頭支票？黃帝穎指出，國民黨亂花納稅人血汗錢去加薪、發錢，只為立委不被罷免的權位私利，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元，行政院表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。接著，黃帝穎進一步說明，國民黨加薪發錢錢坑法案，侵犯行政權，違反憲法「權力分立原則」，全球民主國家的國會都不會如此違憲灑幣！就算不論違憲問題，國民黨立委造成的錢坑法案達8600億元，等於人民領1萬，倒虧3萬元。最後，黃帝穎強調，藍白以為普發現金可救罷免，「毀憲亂政」亂開支票！公民很清楚，為了國會正常、為了不債留子孫，他也喊話「錢照領、罷照投」。