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▲賴清德前往高雄國訓中心為參加「萊茵魯爾世界大學運動會」我國代表團授旗。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（11）日前往高雄國訓中心為參加「萊茵魯爾世界大學運動會」我國代表團授旗，祝福選手們旗開得勝、為國爭光。賴清德表示，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，未來是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，強化台灣在國際體壇的競爭力，以運動壯大台灣。賴清德抵達後，首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金。賴清德致詞時說，第32屆萊茵魯爾世界大學運動會將在7月16日開幕，代表團即將遠征德國，很高興在行前為選手們加油打氣，並祝福旗開得勝、為國爭光。賴清德說，回顧2023年成都世大運，我國斬獲10金、17銀、19銅，締造境外最佳紀錄；去年巴黎奧運則是勇奪2金、5銅的好成績；在世界棒球12強賽更是贏得世界冠軍，過去幾年選手們全力以赴、奮戰到底，讓台灣社會緊密團結在一起，一起歡呼、一起瘋狂，讓世界更看見台灣。賴清德充滿信心說，不管是參加過大小國際賽事的「柚子同學」高承睿、「台灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅和陳彩娟，或者是今年首度挑戰、再次挑戰世大運的所有運動選手，希望大家都能享受比賽、盡情發揮，爭取最好的成績。賴清德提到，為了給選手最好的照顧，這次世大運首度比照亞、奧運增設中繼站，包括設立膳食公寓、物理治療所以及運動中心，提供後勤支援服務。他說，感謝教育部、體育署、大專體總、國訓中心、運科中心等各單位的協助，以及所有教練、後勤團隊和行政同仁的辛勞，發揮最大專業、做選手們的堅實靠山。賴清德表示，政府要以運動壯大台灣，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，並設立「全民運動署」及「國家運動產業發展中心」，未來「運動部」將是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，並強化台灣在國際體壇的競爭力。賴清德指出，立法院本週二三讀通過《運動產業發展條例》修正案，這次修法重點包括引進國家發展基金投資運動產業，以及鼓勵民間資源挹注全民運動賽事，將為運動產業的多元發展挹注新的動能，而政府也將擴大資源挹注、完善職業運動發展、加速業餘運動職業化。賴清德請運動員在國際賽場務必盡情發揮，並強調，政府也會繼續為體育環境和運動產業努力，共同壯大台灣的體育運動，最後祝福代表團平安順利，爭取最好的成績、為國爭光。