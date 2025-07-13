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「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易無效，北院昨（10）日前往查封。雖然街口支付已發聲明，但全國電子、屈臣氏已決定暫停提供街口支付服務；新光三越、全聯、遠東百貨、遠東SOGO等則表示本來就沒有提供使用街口，所以不受影響。街口電子支付母公司「街口金融科技公司」近日因與泰山公司涉及36億元股權糾紛，遭台北地院查封未果，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今(11）日下午出面召開記者會，針對外界5大關切議題做出回應。然而，目前為止，全國電子、屈臣氏已暫停提供街口支付服務。另外，記者再詢問各大零售業是否同樣跟進暫停服務，得到以下回覆。新光三越百貨本來就沒有街口合作，無暫停問題。本身就沒有街口合作，不受影響。沒有使用街口支付工具，不受影響。有使用街口支付，目前來在密切關注當中。全聯本來就不能使用街口，沒有相關問題。暫停提供街口支付服務。暫停提供街口支付服務。​​​​​​​據記者實地訪查，使用街口支付可以正常使用，不受影響。已暫停提供街口支付服務。目前線上線下皆已停用街口支付。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。未接獲主管機關或第三方金流夥伴相關通知，平台支付機制運作一切正常。11日上午暫停街口支付付款功能，以確保用戶交易安全與合作廠商權益。經評估其資金信託機制與主管機關說明後，現已恢復街口支付功能。另外，沒有跟街口支付合作，因此也不受影響。街口支付昨晚發出聲明，強調街口支付是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100%的信託保障。街口支付之所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯；街口支付營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常。