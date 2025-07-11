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▲ 饗賓集團提供暖心餐盒予救災人員。（圖／饗賓集團提供)

丹娜絲颱風夾帶16級強陣風及豪雨，導致臺南地區嚴重農損，供電設備受到摧毀，饗賓集團秉持企業社會責任精神，今(11)日宣布捐出新臺幣10萬元社會救助金予臺南市政府社會局，並提供暖心餐盒予災民及救災人員；同時，饗賓集團未來將加大採購臺南農產品作為門市食材，期盼能為臺南市緩解農損情形，盡一份心力，提供支持與溫暖。饗賓集團一直以來關懷弱勢，積極投入公益行動，此次也特別關注臺南市於颱風災後復原情形，在不影響重建復原與復電情況下，饗賓集團於臺南門市開幕籌備前夕，立即向市長黃偉哲表達關心災後復原情形及捐款事宜，盼為臺南市災後重建工作盡一份力，黃偉哲隨即表示災區重建工作艱困，並推薦臺南農特產品，希望饗賓集團能多加採購，在各門市料理予以回饋市民享用。饗賓集團今天捐贈社會救助金10萬元予臺南市政府社會局，未來將加大採購臺南市當地農特產品，作為門市食材使用。同時，饗賓集團深知復電及重建工作困難重重，亦為颱風受創地區之災民及救災人員準備暖心餐盒，交由臺南市府協助發放，盼為第一線辛勞的重建人員及受創災民，注入一點力量與溫暖。面對天災帶來的衝擊，饗賓集團作為在地企業，有責任與義務盡一份心力，期盼在艱難時刻，與社會各界共度難關。饗賓集團持續關注後續災後重建工作，未來將大力支持臺南農民，加大採購臺南農特產品，期盼臺南市整建工作能順利推進，盡快完成復電搶修，讓災損降到最低，國民能盡早恢復一切日常。