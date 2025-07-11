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台中市警察局大甲分局為強化交通義勇警察之專業素養及協勤效能，並提升全民國防團隊整體形象與向心力，於114年7月6日在分局五樓大禮堂舉辦「大甲義交中隊常年暨幹部訓練」，出席率高達95%，會中表揚資深義交同仁及12位績優義交，展現義交中隊高度凝聚力與專業態度。本次訓練開始前，分局長謝建國特別舉行資深服務獎頒發典禮，公開表揚服務滿15年、10年及5年之義交同仁，並嘉勉12位績優義交，肯定他們長年無私奉獻，致力維護地方交通安全，堪為表率訓練活動自上午8時至下午6時，課程內容包括「民防人員的權利及義務」、「主官講話暨全民國防教育」、「緊急救護實作訓練」（含CPR與止血帶操作）、「災害危機處理」、「交通指揮手勢與操演」及「執勤安全與協勤要領」等。授課教官除講授交通專業知識外，亦強調戰時民防體系動員的重要性，並針對執勤心態與實務技巧提供寶貴經驗，對參訓人員實務協勤大有助益。大甲分局分局長謝建國表示：「警力有限，民力無窮」，在警力普遍吃緊的情況下，義交人員的熱心協助對於交通疏導與民眾行車安全至關重要，並期勉所有義交同仁秉持初心，持續以專業與熱忱服務社會，藉由本次訓練精進技能，使交通協勤工作更臻完善，確保大甲地區交通順暢、任務圓滿達成。