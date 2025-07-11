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台鐵彩繪列車廣受民眾好評，台鐵副總經理黃振照透露，今年將攜手島根縣一畑電車，在台日雙方再推出新的彩繪列車，此外也還有2日本鐵道在跟台鐵洽談結為姊妹鐵道事宜。日本一畑電車株式會社，位於日本島根縣出雲市，主要經營「北松江線」(出雲市站至松江宍道湖溫泉站，33.9公里)及「大社線」(川跡站至出雲大社前站，8.3公里)兩條路線，擁有26個車站。一畑電車為當地民眾日常所利用的地方鐵道路線，同時亦為觀光鐵道，沿途具有日本代表性的觀光名勝「出雲大社」、「松江城」以及與著名的松江宍道湖溫泉連成一線。2010年時上映的日本電影《49歲的電車夢》，即為以一畑電車作為背景故事所拍攝，並在日本國內享有高知名度。2019年，台鐵與日本一畑電車株式會社辦理友好鐵路協定簽署典禮，成為台鐵締結的第21家日本鐵道公司，黃振照表示，台鐵今年跟島根縣一畑電車結為姊妹鐵道7周年，他們剛好採購新的列車，便與台鐵洽談彩繪，在雙方的路線上運行，目前他們計畫在9月或11月彩繪完畢後，在日本運行，台灣方面則在平溪線運行。黃振照透露，日方列車會彩繪台灣知名景點，像是因為列車會行駛在平溪線，會有瑞芳、九份的景點，也為了介紹台灣，主要景點像是101大樓、南部的蓮池潭等風景；台灣方面，島根縣松江市的出雲大社大家耳熟能詳，也將會在列車上呈現。黃振照指出，這趟彩繪列車預計會行駛一年，一畑電車不希望列車運用只有平溪線，因此如果運行順利，會安排在內灣線、集集線也能夠行駛。此外，黃振照提到，日本靜岡縣的大井川鐵道也主動想跟台鐵談結盟，社長預計8月中旬會來台鐵洽談結為姊妹鐵道，另金澤能登半島的能登鐵道，去年因為地震想要復興當地，希望和台鐵結為姊妹鐵道，吸引台灣觀光客、推展觀光，同時希望日本觀光客也能來台。