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▲街口支付董事長梅驊（右）與總經理總經理范庭甄今（11）日下午出面召開記者會，說明母公司遭法院查封外界關切問題。（圖／記者朱永強攝）

街口支付母公司「街口金融科技」因涉及36億元股權交易官司，遭法院大動作的查封資產，此舉讓658萬用戶心慌，傳出合作電商包括momo、PChome24、全國電子都暫停街口支付，是否擔心連鎖效應。對此，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今（11）日也親上火線說明， 坦言確實目前有些店家及民眾感到擔心，因此，今日持續透過業務團隊，還有記者會對外說明，「希望能重新與我們走在一起」，目前絕大多數仍是支持的。街口支付強調，公司本身為依法設立的電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。此外，街口支付所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。 同時，街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱，而目前街口支付用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。至於包括全國電子等電商傳出暫停街口支付，范庭甄表示，我們了解目前確實有些店家及民眾感到有些擔心，希望可以透過這次清楚說明，讓大家理解電子支付運作，包括代收付款項及用戶轉帳儲值，都受到嚴格保護及獨立營運，這都是法規所保障，也有公司治理內控規範，希望合作伙伴可以放心。她也透露，今日業務團隊也積極與合作伙伴進行很多溝通說明，也非常感謝很多合作伙伴遇到爭議仍力挺街口，讓街口支付可以正常為大家提供服務。梅驊也說，絕大多數合作伙伴都是支持街口支付，當然，也不是因為今天講了什麼，而是街口過去做了這麼多年所獲得的信任與支持。