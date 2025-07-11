搖滾天團八三夭即將展開《八三夭2025生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會》，8月30日登上高雄巨蛋開唱，明（12）日中午12點KKTIX全面開賣，八三夭為盡力催票，昨（10）日晚間特別於高雄巨蛋前廣場舉行戶外直播造勢活動，先前5位團員抽籤決定各自的交通方式，自台北分頭出發前往目的地高雄，騎單車的霸天在台中遇上大雨，原本行程被迫中止，改揪好友玖壹壹洋蔥一起來騎車。
騎單車的霸天在台中遇上大雨，原本行程被迫中止，改前往台中揪好友玖壹壹洋蔥一起踩飛輪「補進度」，後來開車組的小橘與阿璞也來接應兄弟，一同前往預定地，沿途都是斷岩碎石與狹窄山路，抵達時發現場地滿目瘡痍，只好無奈作罷。
好在，隔日當雨勢轉小，霸天仍堅持親自完成最後一哩路，從台南騎進高雄，他們感性分享心情，「這段旅程比想像中更辛苦，但也讓我們走進了許多平常不會經過的地方。」並表示看到中南部許多地區仍在風災後努力復原，「希望大家都能平安，和我們一起堅持走下去。」
搭船的阿電與劉逼原本興致勃勃要當「海上男孩」，卻不敵風浪變成暈船仔，他們甚至在大海中間嘗試釣魚，結果魚線險些捲進引擎，嚇壞船長，紛紛笑稱自嘲「現在應該是全團最見過大風大浪的人了！」
過程中，成員們的互動也為旅程增添不少笑聲，互嗆誰最輕鬆、誰最狼狽，雖然嘴上不服輸，但大家彼此支援、一路相挺，展現彼此間真摯的兄弟情。
八三夭成軍以來首次在戶外進行售票前直播，打破過往室內形式，即使成員彼此鬥嘴吵不停，但依然十分珍惜此次機會，感嘆受到天候影響很多事項，有些部分無法盡如人意，「但下一次，我們一定會做更詳盡的計劃，把『沒有翅膀的人』這個精神更完整地實現出來。」
《八三夭2025生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄場》
演出日期：2025年8月30日（六）19:30
演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
售票時間：2025年7月12日（六）中午12:00
票 價：$4231 / $3831 / $3631 / $2831 / $2531 / $2031 / $1231 / $800（全場座席）
售票連結：KKTIX
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好在，隔日當雨勢轉小，霸天仍堅持親自完成最後一哩路，從台南騎進高雄，他們感性分享心情，「這段旅程比想像中更辛苦，但也讓我們走進了許多平常不會經過的地方。」並表示看到中南部許多地區仍在風災後努力復原，「希望大家都能平安，和我們一起堅持走下去。」
搭船的阿電與劉逼原本興致勃勃要當「海上男孩」，卻不敵風浪變成暈船仔，他們甚至在大海中間嘗試釣魚，結果魚線險些捲進引擎，嚇壞船長，紛紛笑稱自嘲「現在應該是全團最見過大風大浪的人了！」
過程中，成員們的互動也為旅程增添不少笑聲，互嗆誰最輕鬆、誰最狼狽，雖然嘴上不服輸，但大家彼此支援、一路相挺，展現彼此間真摯的兄弟情。
八三夭成軍以來首次在戶外進行售票前直播，打破過往室內形式，即使成員彼此鬥嘴吵不停，但依然十分珍惜此次機會，感嘆受到天候影響很多事項，有些部分無法盡如人意，「但下一次，我們一定會做更詳盡的計劃，把『沒有翅膀的人』這個精神更完整地實現出來。」
《八三夭2025生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄場》
演出日期：2025年8月30日（六）19:30
演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
售票時間：2025年7月12日（六）中午12:00
票 價：$4231 / $3831 / $3631 / $2831 / $2531 / $2031 / $1231 / $800（全場座席）
售票連結：KKTIX