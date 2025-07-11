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▲Bronny多次主動對位Flagg，甚至在低位硬抗。儘管被Flagg投進一記中距離，他仍表現出不畏挑戰的防守態度。賽後他盛讚Flagg。（圖／美聯社／達志影像）

在拉斯維加斯進行的NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽的一場焦點戰中，「狀元郎」Cooper Flagg率領達拉斯獨行俠以87：85險勝洛杉磯湖人，與LeBron James之子Bronny James的對位更成為全場焦點，兩人的每次交鋒都引來觀眾席驚呼連連。不過賽後美國媒體給予兩人這一場的表現評價並不高，Flagg拿到B，Bronny則只有C。雖然這場比賽是兩位新秀的夏聯初體驗，但雙方的表現卻充滿話題。Cooper Flagg雖然投籃表現低迷，全場21投僅中5，但他在其他面向仍展現出全面潛力，包括6籃板4助攻3抄截1阻攻，特別是最後1分鐘封阻對手、助攻Ryan Nembhard命中致勝三分的那一球，成為比賽關鍵。Bronny James則展現出防守上的侵略性，儘管身高明顯劣勢（6呎3對上Flagg的6呎8），他仍多次主動對位Flagg，甚至在低位硬抗。儘管被Flagg投進一記中距離，他仍表現出不畏挑戰的防守態度。賽後他盛讚Flagg：「他比我高了半個頭，我只能盡力穩住不被撞飛。他真的很棒，我從大學就開始關注他，他是個了不起的球員，我非常尊重他，他的未來肯定非常光明。」Bronny本場8投2中、三分球6投1中，攻下8分2籃板2助攻，但仍暴露出進攻端的不穩定。他過去在大學與夏聯的投籃命中率皆不理想，顯示他若想在NBA站穩腳步，必須提升投籃穩定性。相較之下，雖然Flagg的命中率不佳，但他在持球組織、身體對抗與比賽節奏的掌握上展現極高成熟度。不論是面對像Darius Bazley這樣的老將施壓，還是從後場控球、傳導快攻，他皆展現冷靜與判斷力。獨行俠主帥Jason Kidd曾明言要讓Flagg嘗試控衛角色，從這場比賽來看，這項實驗或許將如當年他指導Giannis Antetokounmpo般帶來長遠成果。《Bleacher Report》給出的綜合評分方面，Flagg獲得「B級」評價，雖然命中率不佳，但整體貢獻全面，展現未來可塑性；而Bronny則獲「C級」，防守努力值得肯定，但投籃與進攻端尚需打磨。兩位新星未來可期，這場對決無疑是他們NBA旅程的開端。