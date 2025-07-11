我是廣告 請繼續往下閱讀

由於母公司街口金融科技公司捲入與泰山36億元股權爭議，遭法院執行查封，引發用戶恐慌，甚至傳出提領餘額異常情況。對此，街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄今（11）日親上火線說明，除強調公司獨立經營與資金信託保障，用戶權益不受母公司民事案件影響。至於提款問題主要是流量較大，顯示出現偶發異常，金流完全沒問題，用戶可正常儲值及提領，不用太擔心，今日交易也都正常，沒太大差別。街口支付強調，所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行100%獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆經會計師簽證並定期對主管機關報備。同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱。 目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也維持穩定。部分商戶在短暫觀望後已恢復上架，銀行與合作機構亦表示理解，未有終止合作情形。至於傳出有民眾提領餘額出現異常情況，街口支付總經理范庭甄表示，確實昨日開始因民眾對電子支付保管有誤解，有提領動作，但因資金全額交付信託，就算有發生大量民眾想提領，也不會出現像銀行擠兌情況發生，想提領款項或做移轉，這時點沒問題。不過，她坦言，今日早上因流量較大，在系統顯示上偶發有出現異常，金流則完全沒問題，可以直接操作款項可完全提領，只是有5至10分鐘可能出現錯誤畫面顯示，但用戶可正常儲值及提領，不用太擔心。此外，因為部分銀行較少有高頻操作，可能出現偶發系統延屬情況，但金融機構合作伙伴也密切監控，款項都非常安全，今日交易也都正常，交易款項與昨日、前天差不多，沒有太多差別，支付款項餘額40億元左右，今日也差不多是40億元，5月代收付款項60億元。