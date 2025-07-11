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NBA美國職籃（National Basketball Association）Cooper Flagg迎來夏季聯賽的首場比賽，雖然達拉斯獨行俠最終以87：85險勝洛杉磯湖人，但這位2025年選秀狀元卻坦言，這是他「人生最糟的一場比賽之一」。Flagg全場出手21次僅命中5球，三分球5投皆墨，攻下10分、6籃板、4助攻、3抄截與1阻攻，命中率明顯偏低。不過，他在比賽最後關頭完成關鍵阻攻，為球隊鎖定勝利。Flagg在比賽終場前1分10秒蓋下DJ Steward的出手，隨後由隊友Ryan Nembhard投進反超比分的三分球，幫助獨行俠完成逆轉。儘管比賽開局表現掙扎，他仍在第一節末端完成爆扣拿下個人首分，炒熱全場氣氛；第二節更挑戰在7呎長人Christian Koloko頭上完成爆扣，雖然未能得手，仍展現積極企圖心。賽後Flagg受訪坦言：「我整場比賽都找不到節奏，這是個完全不同的環境，跟大學差很多，也跟NBA正式比賽有很大差異。我會說這可能是我人生中最糟的一場比賽之一，但我們贏球了，對我來說這才是最重要的。」Flagg在開賽前進場與熱身時臉上沒有太多情緒，但現場球迷反應熱烈，當他被宣布為先發球員時，全場爆出最大歡呼聲。與他正面交鋒的Bronny James在開局連吃兩球，包括一記在Flagg面前的三分球。不過，Flagg在場上的防守與拼戰精神仍獲得多方肯定。比賽場邊也出現粉絲的身影，包括15歲的Baer Epple與父親Chad一同身穿Dirk Nowitzki球衣觀戰，表達對Flagg的力挺。Epple表示自己從Flagg高中時期就開始關注，並說：「我不希望他成為水貨。」獨行俠總教練Jason Kidd賽前受訪時提到，這場夏季聯賽與以往不同，觀眾眾多，壓力自然增加，但球員們練習時間有限，難免會犯錯，「我只想看看他們怎麼面對錯誤，沒人會打出完美比賽，關鍵是要無私打球。」他也強調對Flagg充滿期待，「我們都很興奮，已經看過他很多影片了，現在終於能看到他在場上的實戰表現。」