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威京集團主席沈慶京因京華城案羈押，但近期因病住院治療無法出庭，他聲請具保停押，台北地方法院今日下午裁准，主文是：沈慶京以自己名義提出新臺幣壹億元保證金，及覓得具有相當資力之人作為具保人，提出新臺幣貳億元之保證書後，准予停止羈押，並限制住居於臺北市大安區，並自停止羈押之日起限制出境、出海捌月。合議庭要求沈慶京不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，並接受2種科技監控方式：在左腳配戴電子腳環、使用手機拍照定位。京華城案昨天（10日）開庭時，法官提到函詢沈慶京病況的結果：台北醫院認為沈慶京確有開刀治療及後續觀察的必要，台北看守所回覆沈慶京的送醫狀況已影響所方人力。法官詢問沈慶京的律師，可以提出多少保金？此外還要加上數倍的人保，也就是國內有資力之人出具保證書，擔保沈慶京不會逃亡；假定保金1.5億元，人保就是1.5億元的數倍，而且保釋金不太可能比上次低。沈慶京在檢方偵結起訴後，曾兩度獲准交保，第一次是4000萬元，第二次是1億元。