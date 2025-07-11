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國民黨團今（11）日決議，處理「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除了支持國土韌性的1500億元預算外，並納入普發現金1萬元，但對撥補台電1000億元予以保留，全案預計下午5點開始表決三讀。對此，民進黨立委林俊憲怒轟，藍白不甩現在整個南部災區的重建需求，只為了為了趕快通過普發現金，到底是國民黨的面子重要？還是救災重要？林俊憲表示，昨天邀請賴清德總統再度回到台南勘災，但自己必須留在立法院，因為今天議程非常重要，事關未來台南的重建財源。但黨團允許災區範圍的郭國文、賴惠員2位委員請假回台南，向勘災的行政團隊說明狀況。所以他們商量好，林俊憲待在台北繼續為預算發聲、也和各地有意協助台南調集資源的委員們溝通需求，南北分工，隨時聯繫。林俊憲指出，其實他和郭國文委員已擬好修正動議，希望這次特別條例中可以新增「災後整建」項目，這個方法比重新訂立災後特別條例快，讓行政單位可儘早編列協助災民的預算。結果就在他們還在和行政院溝通時，藍白為了早日實現傅崐萁印在扇子上的支票，不甩現在整個南部災區的重建需求，打算在5點突襲式三讀，為了趕快通過普發現金。​「今天受災的不只是台南而已，從彰化、雲林一直遠到屏東，整個中南部都有大小不一的災情。」林俊憲強調，尤其這次風災有很多基礎設施需要重建改進，完全符合「國土韌性」的立法宗旨，最後他也忍不住痛批，到底是國民黨的面子重要？還是救災重要？