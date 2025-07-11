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台北市萬華區艋舺大道某民宅內發生命案，19歲鄭姓男子遭私刑毆打致死，涉案的26歲主嫌及18歲許姓女友等4人，今（11）日移送北檢複訊，全案持續偵辦中。這起案件起因是李姓主嫌18歲許姓女友長期遭19歲鄭姓男子騷擾，7日當天許女電話邀約鄭男至新北市三重區旅社。結果遭到李男跟女友與27歲朱姓男子、26歲湯姓女子及5名少年等9人，預先到場埋伏，見鄭男現身後即將其強押上車，帶往艋舺大道民宅拘禁2天毆打致死。而警方原本是要追查毒品案，破門進入之後，卻意外發現鄭男遺體，全案因此曝光。經追查，警方陸續逮捕李男等9人到案，稍早李姓情侶、2友人及4少年分別依殺人、凌虐致死移送北檢與少年法院；另外事發當天的16歲少年10日就已先移送法辦。全案9人除了16歲黃姓少年坦承打人，另外8人起初否認，後還互咬指證動手，其中李姓男子的許姓女友跟2少年稱沒有動手，但警方訊後將涉案9人全依殺人、凌虐致死罪嫌移送法辦。