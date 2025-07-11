我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大雅廚具(TAYA Kitchen)首度攜手 MUJI RENOVATION 空間改造企劃，推出專為現代住宅量身打造的系統廚具「MY Kitchen」。(圖／大雅廚具提供2025.7.11)

隨著台灣邁入高齡與少子化社會，住宅空間趨向小宅化，消費者對居家空間的美感與機能性日益講究。擁有逾40年經驗的大雅廚具（TAYA Kitchen），首度與 MUJI RENOVATION 空間改造企劃合作，推出專為現代住宅量身打造的系統廚具新品「MY Kitchen」，搶攻高端裝修市場。大雅廚具表示，「MY Kitchen」系列導入市場後，預期首年接單營業額將突破新台幣1億元，並帶動相關空間整合設計產值突破3億元。該系列強調模組化設計與標準化安裝流程，施工期可縮短約三成，並減少逾兩成人工及溝通成本。功能配置方面，強化整合式收納及流暢料理動線，有效提升15%至20%使用坪效，兼顧美感與實用性，為建築端創造差異化賣點，也降低售後維護與裝修爭議，提升住宅競爭力。大雅廚具創辦人張光男指出，「同樣是廚具，我們定義不一樣的生活方式。『MY Kitchen』希望透過空間設計回應現代家庭情感與機能的雙重需求，將收納昇華為風格，讓實用美學與永續生活成為日常的一部分。」台灣無印良品執行副總梁益嘉表示，住宅與生活方式正快速演變，「MY Kitchen」回應市場對全屋風格整合、動線與收納機能的期待，是實用設計與美學精神的最佳結合。他強調：「我們期待為消費者帶來自然、質感兼具的生活體驗。」大雅廚具執行長張怡嘉補充，MY Kitchen 並非僅是展示品，而是能真正陪伴十年、實用又優雅的廚房系統，從真實生活需求出發，打造現代家庭的最佳解方。關於大雅廚具（TAYA Kitchen）創立於1978年，專注於系統廚具設計、生產與空間整合，服務涵蓋台灣主力建案與空間設計端，致力於將廚房轉化為居家情感與生活質感的中心。關於 MUJI RENOVATION 空間改造企劃源自日本MUJI無印良品，致力於簡約、美感與永續共存的生活空間設計。自2017年起於台灣展開空間企劃服務，至今已完成超過200件住宅與商業空間專案，實踐「好感生活提案」的品牌初心。