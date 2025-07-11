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台中市一名楊姓偷車賊，犯案後騎著贓車快樂地載一名「約炮」女網友到汽車旅館，警方一路追蹤發現後先按兵不動，待兩人走出房門後上前逮人上銬，女網友嚇得不知所不知措，當搞清楚事由後，趕緊切割辯解「我不知道他偷機車載我」，深怕捲入事非。警方移送法辦後台中地檢署依竊盜罪起訴楊男。台中市警局第一分局公派出所調查，機車竊案發生於5月29日上午，吳姓機車所有人將機車停放於西區美村路一段全聯超市騎樓，他一時疏忽未拔鑰匙，當日下午返回時，就發現機車失竊。公益派出所受理報案後，員警調閱沿線監視器，發現楊姓男子當天上午徒步經過現場，見車鑰匙未拔遂起竊意，當場將車騎走，警方調查楊男，發現楊男有多項前科的治安顧慮人口。警方鎖定楊男身份隨即追查其行蹤，5月30日上午追蹤楊男位置在台中市東區一家汽車旅館，派出所專案員警埋伏於汽車旅館四周，當楊男偕同一名女子歩出房門後隨即遭到逮捕。一旁女子弄清楚事由後趕緊澄清兩人係網友關係，並聲明「我不知道他偷機車載我」。楊男被移送法辦後台中地檢署依竊盜罪起訴。