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全台受到颱風「丹娜絲」影響，全台各地局部大雨不斷，今（11）日中華職棒原定三地開打的比賽，台中洲際棒球場龍象大戰3連戰首戰、台南統一獅交手樂天桃園都確定延賽，僅有新莊富邦悍將主場面對台鋼雄鷹之戰確定將於晚間18點35分開打。「丹娜絲」颱風遠離台灣後帶來豐沛雨量，全台各地仍受雨勢影響，中職不僅是今天11日比賽2地延賽，過去3天延賽場次多達6場，其中樂天桃猿3天3場都延賽，受到影響最大。【7月11日例行賽延賽公告】原訂2025/7/11（五）18：35 [例行賽編號196場] 味全龍(台中洲際)中信兄弟賽事；受到雨勢影響，場地嚴重積水，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週，原場地台中洲際棒球場進行補賽，特此公告。另說明：因連日大雨球場積水嚴重與土質鬆軟，聯盟與雙方教練基於選手安全考量，決議延賽。