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台中豐原區一家5口疑遭投資詐騙而陳屍屋內，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，警方昨天帶回當鋪、銀樓負責人及員工等六人釐清案情，其中3人警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送中檢，經檢方複訊後，今天凌晨均諭知無保請回。台中地檢署今天表示，檢方昨天指揮台中市警局豐原分局前往台中、彰化等地，帶回當鋪業者52歲林男與員工39歲張男、57歲顧男、34歲顧男、43歲羅男，以及銀樓業者44歲尤男等六人調查，並查扣證物。其中當鋪業者林男等3人警詢後，涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送中檢，今天凌晨經檢察官複訊後，均諭知無保請回。台中地檢署指出，7月3日案發當日即成立專案小組辦案，每日召開專案會議，全力蒐證偵辦。專案小組於4日發動第一波搜索、約談，10日再持搜索票至台中、彰化等6處執行搜索，查扣相關物證。據了解，張女與李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示後悔太相信張女，進而投資代購黃金，欠下大筆債務。根據王家人留下的四封遺書，內容提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」等，終因債務太沉重而無力償還，最後選擇走上絕路。而檢警偵辦後將2人移送，李女複訊後卻以15萬元交保，張女則是限制住居。此裁定再度引發熱議，檢方則持續偵辦，10日晚間認林男和張男涉詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署複訊。同案移送的還有當鋪業者57歲顧男、34歲顧男和43歲羅姓男子，以及銀樓業者44歲尤姓男子，經檢方漏夜偵訊後，尤男改列被告，但3人均無保請回。