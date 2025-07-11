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由於母公司「街口金融科技公司」涉及與泰山36億元股權交易爭議，遭法院執行查封未果，也影響街口支付用戶信心，也擔心未來增資是否受影響。對此，街口支付董事長梅驊今（11）日表示，公司獨立經營不受母公司影響，電支經營不易須資金挹注，所有增資來源母公司都會出示證明文件，並交由主管機關審核，上月營收創新高，明年力拚損益兩平，到損益兩平前沒有增資規畫。街口支付總經理范庭甄指出，街口支付至6月底淨值近4億元，離累積虧損1/2增資門檻還有很大距離，去年開始街口支付就專注縮減虧損，往損益兩平路上前進，預計明年達損益兩平，目前資金會營運到損益兩平為止。梅驊表示，原則上年底前不會再有新增資規畫。也會與主管機關持續密切溝通，母子公司不同，金管會管轄電子支付，營運無任何問題，會保持資訊透明，包括今日召開記者會也有事先告知金管會，目前金管會沒有其他任何指示。梅驊也重申，公司本身為依法設立之電子支付機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，並無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關，公司內部帳務與信託金流皆依規作業、清楚分明。街口支付所有用戶資金均依法依《電子支付機構管理條例》第21條，委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外。該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。