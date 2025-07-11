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由於日本福島核電廠將核處理水排入海中，中國自2023年起全面禁止日本水產品進口，直到上月29日，中國海關總署才宣布有條件恢復。日媒社論撰稿人分析，中國此次鬆綁日本水禁令，與擁護習近平的環保派人事異動有關，很可能並非由國家主席習近平主導。中國海關總署6月29日公布，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口；持續禁止進口的10個都縣為福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣。日本企業在完成中國方面的註冊手續後，即可恢復對中國出口水產品。出口時必須附上日本官方出具的衛生證書、放射線物質檢驗合格證明和產區證明。曾任《日經亞洲》中國分社長的資深記者、社論撰稿人中澤克二撰文分析，日本福島核廢水排放有受監測，也獲得國際原子能總署（IAEA）支持，中國全面禁止進口日本水產的舉動，是習近平出於政治考量所為，這項禁令也成為中日關係緊張原因之一。而在全面封鎖2年後，中國宣布日本水產部分解禁，也與國內政治變化有所關聯。文章指出，2024年夏天中共第二十屆中央委員會第三次全會後，當時中國政治局勢出現變化跡象，經濟困境加劇導致習的個人崇拜出現鬆動，同年11月，習的親信苗華被免除軍委職位，其他擁習的高官也被清洗。2024年9月中國宣布在特定條件下逐步恢復日本水產進口，也與環保派人事異動有關，中澤克二解釋，「環保派」是理解習近平政權在福島核處理水議題舉動的關鍵。在習近平大力倡導「重視環境」口號的背景下，2022年10月中國二十次全國代表大會上，意外地有相當多與環境相關的人被塞進了中共中央政治局的重要職位上，這些「環保派」快速崛起成為擁護習近平的重要勢力，而日本排放核處理水的議題就成為環保派的攻擊目標。去年9月至今年5月，環保派出現異常人事異動，習近平親信、核心人物李干杰被從組織部部長調到統戰部部長。不久後，中國5月底就同意啟動恢復日本水產品的程序，接著6月29日就正式解除部分禁令。中澤克二指出，政治局4月以來只舉行過兩次會議，分別是4月25日與6月30日，中共高層很可能因為某些原因跳過5月會議，因此6月29日的日水產解禁決策，很可能沒有事先經過政治局會議批准就發布，「若真如此，這項決策很可能是由中國國務院推動」，而國務院目前由總理李強掌控。