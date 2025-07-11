中職樂天桃猿官方IG帳號今（9）日午間發布一則限時動態，內容轉發勇消殉職的相關Threads，並寫下「#大罷免大成功」，雖在發布後即刻刪除貼文，但已被許多球迷截圖，樂天桃猿頓時陷入公關危機，自9日起先後於Theads、IG等社群平台道歉，稍早再度於官網3度道歉，並寫明時間軸，釐清風波始末，強調未來將強化官方SNS帳號的管理方式。
社群人員發錯帳號 樂天桃猿陷入政治風波被炎上
樂天桃猿官方IG帳號中午突然轉發一則與「新店救溺案勇消殉職」有關的Threads文，文中寫到「藍白刪除救災裝備預算」並標柱「大罷免大成功」，直接表明政治立場，儘管疑似是工作人員發錯帳號，也馬上刪除該則限時動態，但仍遭到網友炎上。
樂天桃猿在當日下午就先於Theads道歉，傍晚則在IG發表正式官方道歉，經過2日了解事發始末，於官網上正式3度刊登道歉公告，寫明時間軸，釐清風波始末，強調未來將強化官方人員與官方SNS帳號的管理方式，以下為樂天桃猿針對本次政治延燒事件的完整公告。
樂天桃猿官網正式公告：
2025年7月9日，本球團官方帳號誤發布不當內容貼文。本官方SNS帳號針對本次事件始末及改善措施，說明如下。對於造成球迷及相關人士之困擾與擔憂，本團隊深感抱歉。
本團隊嚴肅看待本次事件，為確保日後不再發生類似情況，將徹底實施預防再發對策。我們將重新檢視官方SNS帳號之營運體制、發文規範及相關系統，並持續加強員工教育訓練。
事件處理經過、肇因分析及改善措施詳述如下：
【事件經過】
7/9 12:30誤發文事件發生
・SNS管理員於個人帳號登入Threads後，於Threads應用程式上看到貼文，原擬以自己的Instagram帳號引用並分享到限時動態。然因操作不慎，誤以球團官方Instagram帳號發佈該貼文。
7/9 12:30貼文刪除
・發文後管理員立即察覺誤發，隨即刪除該貼文。
・事件發生後，SNS管理員第一時間未向上級主管報告。
7/9 13:34 向上級主管報告
・接獲球團內部同仁通知後，得知誤發貼文之截圖已在SNS上引起關注，SNS管理員遂向上級主管報告。
7/9 13:41 設立對策本部
・向經營團隊報告後，隨即成立以球團代表為本部長的對策本部，全面處理本事件。
・經過調查與管理員訪談，確認本次事件並非帳號遭到盜用。
・對策本部決定應對方針，除著手準備公開道歉聲明，並同步進行詳細事實調查與肇因分析。
7/9 15:28 於Threads發佈道歉聲明
・透過Threads官方帳號發佈針對本次誤發文的道歉聲明。
7/9 16:08 於官方網站刊登道歉聲明
・包含球團代表之道歉聲明訊息，再次刊登於球團官方網站。
【事件肇因】
・官方SNS帳號營運體制、發文規範及系統不完善
・員工對發文規範及營運方式的教育訓練不足
【預防再發對策】
為避免類似事件再次發生，本球團將實施下列預防再發對策。官方SNS帳號將依照下列第1至第3項措施進行營運。
1.檢討並嚴格化SNS發文營運規範（預計2025年7月底前完成）
2.禁止使用個人裝置發文（預計2025年7月底前完成）
3.導入SNS發文管理工具（預計2025年8月中完成）
此外，為有效防範類似事件再次發生，我們也將持續強化內部營運管理及員工教育訓練，具體措施如下。
・建立並落實即時報告及聯絡體制
・加強員工在SNS營運方式的教育訓練
・定期檢討SNS營運狀況
※本團隊預計每年至少檢討一次營運規範及系統的有效性。
對於本事件造成各位球迷及相關人士的困擾與擔憂，本團隊再次致上最深的歉意。未來，我們將持續強化營運規範並定期檢討，竭力防止類似事件再度發生，並透過官方SNS帳號為球迷帶來更多優質內容。
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樂天桃猿官方IG帳號中午突然轉發一則與「新店救溺案勇消殉職」有關的Threads文，文中寫到「藍白刪除救災裝備預算」並標柱「大罷免大成功」，直接表明政治立場，儘管疑似是工作人員發錯帳號，也馬上刪除該則限時動態，但仍遭到網友炎上。
樂天桃猿在當日下午就先於Theads道歉，傍晚則在IG發表正式官方道歉，經過2日了解事發始末，於官網上正式3度刊登道歉公告，寫明時間軸，釐清風波始末，強調未來將強化官方人員與官方SNS帳號的管理方式，以下為樂天桃猿針對本次政治延燒事件的完整公告。
樂天桃猿官網正式公告：
2025年7月9日，本球團官方帳號誤發布不當內容貼文。本官方SNS帳號針對本次事件始末及改善措施，說明如下。對於造成球迷及相關人士之困擾與擔憂，本團隊深感抱歉。
本團隊嚴肅看待本次事件，為確保日後不再發生類似情況，將徹底實施預防再發對策。我們將重新檢視官方SNS帳號之營運體制、發文規範及相關系統，並持續加強員工教育訓練。
事件處理經過、肇因分析及改善措施詳述如下：
【事件經過】
7/9 12:30誤發文事件發生
・SNS管理員於個人帳號登入Threads後，於Threads應用程式上看到貼文，原擬以自己的Instagram帳號引用並分享到限時動態。然因操作不慎，誤以球團官方Instagram帳號發佈該貼文。
7/9 12:30貼文刪除
・發文後管理員立即察覺誤發，隨即刪除該貼文。
・事件發生後，SNS管理員第一時間未向上級主管報告。
7/9 13:34 向上級主管報告
・接獲球團內部同仁通知後，得知誤發貼文之截圖已在SNS上引起關注，SNS管理員遂向上級主管報告。
7/9 13:41 設立對策本部
・向經營團隊報告後，隨即成立以球團代表為本部長的對策本部，全面處理本事件。
・經過調查與管理員訪談，確認本次事件並非帳號遭到盜用。
・對策本部決定應對方針，除著手準備公開道歉聲明，並同步進行詳細事實調查與肇因分析。
7/9 15:28 於Threads發佈道歉聲明
・透過Threads官方帳號發佈針對本次誤發文的道歉聲明。
7/9 16:08 於官方網站刊登道歉聲明
・包含球團代表之道歉聲明訊息，再次刊登於球團官方網站。
【事件肇因】
・官方SNS帳號營運體制、發文規範及系統不完善
・員工對發文規範及營運方式的教育訓練不足
【預防再發對策】
為避免類似事件再次發生，本球團將實施下列預防再發對策。官方SNS帳號將依照下列第1至第3項措施進行營運。
1.檢討並嚴格化SNS發文營運規範（預計2025年7月底前完成）
2.禁止使用個人裝置發文（預計2025年7月底前完成）
3.導入SNS發文管理工具（預計2025年8月中完成）
此外，為有效防範類似事件再次發生，我們也將持續強化內部營運管理及員工教育訓練，具體措施如下。
・建立並落實即時報告及聯絡體制
・加強員工在SNS營運方式的教育訓練
・定期檢討SNS營運狀況
※本團隊預計每年至少檢討一次營運規範及系統的有效性。
對於本事件造成各位球迷及相關人士的困擾與擔憂，本團隊再次致上最深的歉意。未來，我們將持續強化營運規範並定期檢討，竭力防止類似事件再度發生，並透過官方SNS帳號為球迷帶來更多優質內容。