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「2025台中鍋烤節」將於7月14日熱鬧開跑，今年有超過630家火鍋與燒烤業者報名參加，並首度增設「蔬食組」票選，展現飲食文化多元風貌。台中市長盧秀燕今（11）日宣布，活動期間將祭出總價值超過300萬元的大獎，包括萬元抵用券、汽車及韓國、泰國、印度、義大利四國來回機票，歡迎民眾「吃鍋烤、抽大獎」。活動記者會上，韓國、泰國、印度及義大利等四國駐台代表或代理代表親自站台力挺，展現台中美食的國際化魅力。盧秀燕指出，台中人愛吃火鍋、燒烤，素有「三步一鍋、五步一烤」的美食城市美譽，鍋烤節自舉辦以來不僅促進地方經濟、帶動內需，也成功行銷台中的美食品牌。市府表示，今年活動再升級，邀請駐台外館代表一同拍攝宣傳影片，讓台中美味走向世界。現場氣氛熱烈，代表們也與店家親切互動，獲得滿堂彩。為響應國際蔬食風潮，市府今年首度設置「蔬食組」票選，鼓勵民眾探索不同飲食選擇。截至目前報名店家數量已創歷年新高，預估可創造逾200億元經濟效益。經發局長張峯源表示，今年票選活動分為「火鍋品牌店家」、「火鍋巷弄美食」、「燒烤品牌店家」、「燒烤巷弄美食」及新增的「蔬食組」共五類。票選時間為7月14日至8月14日，只要透過「台中通TCPASS」APP投票，每天最多可投5票，就有機會抽中萬元抵用券、四國來回機票等好禮。張峯源表示，活動也獲多家航空公司響應，包括大韓航空贊助韓國機票、新加坡航空提供印度線優惠票價，各界合力為台中鍋烤節搭起國際交流平台，讓世界看見台中味。