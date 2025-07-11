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全台大罷免將在7月26日正式登場，罷免案包括24位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安，現階段雙方陣營各自積極催票，而演藝圈的資深主持人、歌手李明依昨（10）日突發文喊「投下不同意罷免票」，成為首位演藝圈公開表態立場的藝人，過往爭議言論也隨之曝光。李明依不避諱在社群上分享對政治的看法，10日在臉書上發文表示，「天災無可避免，人禍真是要不得，7／26出來投『不同意』罷免」，被政論粉專「不演了新聞台」稱是開了演藝圈第一槍、Pop Radio的脊梁等。過去李明依也曾在新冠疫情期間發文痛批，「全島一命（不是只有蔡總統一個人的命…），是全體國民的命！」；2020年適逢韓國瑜被罷免高雄市長一職，先是因表態「一個充滿仇恨的城市，會進步？會好玩？」遭網友圍剿，又感嘆台灣只能接受一種聲音，自己被網路霸凌，「那，我們跟共產黨有什麼兩樣」，言論再再引發熱議。