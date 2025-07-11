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高雄市山區連日豪雨，今（11）日中午警戒解除。市長陳其邁在受訪時表示，這次市府根據農業部發布的83個土石流黃色警戒，以及2條大崩塌的紅色警戒、2條大崩塌的黃色警戒區域，總共撤離2132人，目前人員都平安，無重大傷亡。另外，副市長林欽榮今天下午前往高雄市水情中心，透過視訊系統與那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙、杉林等6個山區行政區連線，掌握0709豪雨後土石流警戒區的氣象變化、災情通報與收容安置情形，並指示各區持續強化災後應變作為與安全管理機制。根據高市府水利局的統計，此次豪雨高雄地區於茂林多納林道最大日雨量達474毫米。農業部農村發展及水土保持署針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林、甲仙及美濃等行政區發布土石流及大規模崩塌紅、黃警戒，各區公所累計撤離2,132人。林欽榮表示，雖然天候逐步回穩，山區連日降雨仍令地質鬆動，潛在危險不可掉以輕心。由於國軍正投入漢光演習，這次撤離行動主要由地方警消人員擔任主力，感謝災害應變中心指揮官、各區區長以及第一線警消的迅速協調與辛勞付出，同時肯定市政團隊展現的高效應變能力。依中央氣象署預報，今天下午起降雨將明顯減緩。農村水保署於12:30已解除全市土石流警戒，惟目前桃源區寶山里及茂林區茂林里仍列為大規模崩塌紅、黃警戒區域（仍有65員保全戶收容），未全面解除前，各區仍須保持高度警戒，嚴禁收容民眾返家。解除後，請即刻協調警消人員，確保居民安全有序返家。如深夜時段解除警報，收容場所仍應暫留民眾待天亮並確認環境安全後再行返家，以降低夜間移動風險。高市府再次提醒，山區坍方與落石風險仍高，民眾切勿前往偏遠山區登山或露營；並請隨時關注中央及市府發布的氣象、防災資訊，遵循各項指引，共同守護生命與家園安全。