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▲南部林姓女子遇到詐騙，對方自稱是「金融監督管理委員會專員」，沒想到她隔天又接到自稱某警局偵查隊員的來電。（圖／NOWNEWS資料照）

1800萬元

「證件遭冒用」、「帳戶涉洗錢」、「偵查不公開」、「監管帳戶」、「繳交保證金」、「轉接165專線或地檢署、銀行專員」

最新詐騙手法曝光！南部一名女子日前遭冒充「金管會專員」與「檢警單位」的詐騙集團騙走1800多萬元，手法逼真到連視訊筆錄都有「背景佈置」，讓受害人一步步掉入陷阱。警方提醒，真正的調查程序絕不會透過視訊辦理筆錄或要求轉帳監管帳戶，民眾只要聽見「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢」等關鍵字，就要提高警覺，避免受害。根據刑事局說法，這起案件發生在6月，南部林姓女子某日接到一通「未顯示號碼」的電話，林女聽聞後感到驚慌，沒想到隔天又接到自稱某警局偵查隊員的來電，告知她捲入境外資金案件，並要求透過視訊製作筆錄。林女在視訊中看到對方穿著制服、背景彷彿就在警局，讓她深信不疑，全程配合。對方甚至進一步說明，案件將移送地檢署處理，不久後林女就接到「鍾姓檢察官」的來電，詐騙集團還交代林女：「偵查不公開，不能跟銀行透露案情」，若被問起轉帳用途，就說是「成立公司使用」，否則可能觸法。，直到她起疑撥打165反詐騙專線諮詢，才驚覺上當，損失慘重。刑事局強調，警方從不會透過視訊軟體製作筆錄，法院與地檢署也絕不會要求民眾「轉帳監管」或「加入LINE定時回報」。等，一旦出現請立即提高警覺、停止操作。金管會也提醒，機關不會主動打電話聯繫民眾，更不會要求提供個資或操作帳戶。若接到可疑電話，務必冷靜，先撥165查證。近來常見詐騙話術還包含：「誤設分期付款」、「重複扣款」、「解除連續扣款」等，並誘導前往ATM或網銀取消交易，甚至傳送帶有不明網址的簡訊，全都是詐騙手法。