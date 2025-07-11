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▲Fabio主廚曾服務於歐洲與台灣的星級飯店與義式餐廳，有20多年廚藝資歷。（圖／高雄萬豪提供）

▲羅馬爐烤豬肉捲（Porchetta）外層是豬五花，內層是豬里肌，做工相當耗時。（圖／記者葉盛耀攝）

▲番茄鮮蝦麵疙瘩（Gnocchi）裡的麵疙瘩是很道地的做法，柔軟好嚼。（圖／記者葉盛耀攝）

▲義式千層麵做工很繁雜，一般單點餐廳都只能每日限量推出，更遑論竟然能在飯店自助餐廳看到。（圖／記者葉盛耀攝）

▲佛羅倫斯番茄牛肚裡頭的牛肚相當入味，推出以來一直受到好評。（圖／記者葉盛耀攝）

▲三款義式口味的沙拉，是很值得一試的開胃菜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲披薩也走傳統意大利做法，圖為瑪格麗特口味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲爐烤牛排選擇肋眼部位，又精修掉許多油筋，吃起來柔嫩不柴。（圖／記者葉盛耀攝）

嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」 每人1080元起吃經典泰國菜

▲嘉義福容voco在自助餐廳「田園西餐廳」推出東南亞料理節，即日起至8月31日匯聚南洋經典美食。（圖／嘉義福容voco酒店提供

高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」迎來義大利籍主廚Volpato Fabio掌舵，以其近二十年的廚藝經歷，攜手餐廳團隊推出多道經典義大利菜，尤其更有台灣少見的羅馬爐烤豬肉捲（Porchetta），皮脆肉香，但也因為費工，目前假日才端出。另外還有番茄鮮蝦麵疙瘩、佛羅倫斯番茄牛肚、地中海香料鱸魚等，都很值得一試。「豪享自助餐廳」餐價最低為平日午餐920元+10%。高雄萬豪酒店提到，Fabio主廚曾服務於歐洲與台灣的星級飯店與義式餐廳，此次為豪享自助餐廳量身設計10多道新菜，融合地道風味與細膩工法，即日起於午晚餐時段輪番推出。多道菜色中有道羅馬爐烤豬肉捲（Porchetta），菜色由來可追溯至羅馬帝國時期，等於這道老菜距今有了約2000年歷史，Fabio主廚選用台灣在地豬五花部位，並手工捲入豬里肌肉，中間更加入多種義式香料醃製，最外層再以細麻繩捲裹，工序相當繁多，先有長時間的舒肥，再風乾後以慢火烘烤，豬肉捲才有有薄脆外皮、內層多汁，中間層的里肌肉柔嫩不柴。而因為五花肉脂肪多數都因烤製而流失，因此整道菜吃起來不油膩，僅鮮甜而芬芳。主廚Fabio 來自義大利的Udine（烏迪內），該城市位在北義但是也靠海，因此Fabio 相當擅長義大利海鮮料理。番茄鮮蝦麵疙瘩（Gnocchi）選用馬鈴薯與麵粉手工製作麵團，與台灣人熟知的麵疙瘩口感很不同，因為馬鈴薯泥比例不低，所以嚼感柔軟，搭配酸甜濃郁的番茄醬與新鮮蝦仁，綿密噴香。餐枱上還有燉到柔軟夠味的佛羅倫斯番茄牛肚，還有義式迷迭香雞腿、義式燉飯、地中海香料鱸魚、義式蘋果豬五花及各式繽紛沙拉等，多道菜色闡述義大利飲食文化。「豪享自助餐廳」位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席座位，除了義大利菜，特色餐點還有爐烤牛排、生魚片、燙白蝦、印度菜等，都不容錯過。「豪享自助餐廳」餐價為平日午餐920元+10%、平日晚餐和假日午餐為1220元+10%、假日晚餐為1320元+10%。嘉義福容voco酒店2F田園西餐廳也於即日至8月31日，推出「2025東南亞料理節」，匯聚新加坡叻沙麵、泰國火山排骨、柬埔寨阿莫克魚、緬式椒麻雞等經典菜色。期間平日晚間提供半自助餐期每人1,080元+10%起，週末午、晚餐則是全自助餐，成人每位1,280元+10%。