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NBA美國職籃（National Basketball Association）今（11）日焦點賽事，莫過於洛杉磯湖人與達拉斯獨行俠的拉斯維加斯夏季聯賽首戰，新科狀元郎Cooper Flagg大戰「皇子」Bronny James，比賽中兩人數度攻守對位，引發全場驚呼，其中第二節Flagg在左側低位單打Bronny未果，還差點被抄截，讓球迷大讚Bronny：「不愧是目標成為NBA防守悍將的球員。」Flagg與Bronny本戰都先發出賽，Bronny自開局就連續在Flagg嚴防下投進2顆外線，Flagg也用一次快攻爆扣回敬，但兩人本場最激烈一次對抗，是在第2節剩下9分鐘時，Flagg於左側持球，面對身高矮了15公分的Bronny，Flagg打算用低位背身單打，但連續撞了Bronny三次都未果，還差點遭Bronny快手抄截，此時裁判響哨，不僅是Bronny感到失望，全場球迷也發出噓聲。但Flagg下一波進攻馬上討回顏面，背打接球後馬上翻身跳投投進遠距離兩分，本戰他全場出手21次僅命中5球，三分球5投皆墨，攻下10分、6籃板、4助攻、3抄截與1阻攻，Bronny方面，雖然投籃手感一般，僅8投中2拿到8分、2籃板與2助攻，但防守端表現仍獲得諸多肯定。影片上傳後，引發美國球迷討論，大讚Bronny防守出色之外，也提到他經過一年、27場NBA例行賽洗禮後，身體明顯變得更強壯，面對身體條件出色，在大學殺翻的天才球員Flagg也毫不畏懼。