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▲「南山權志龍」特地自己製作類似GD權志龍在演唱會上穿過的「玫瑰裝」，還表示沒搶到票，光在外面應援、聽漏音都滿足。（圖／記者嚴俊強攝）

▲GD權志龍的粉絲自製台味十足的應援背心，在台北小巨蛋外發送。（圖／記者嚴俊強攝）

▲Kedez（右）為了媽媽是GD權志龍的粉絲，又剛好生日，帶她上來台北，要把欣賞GD演唱會作為送給她的生日禮物。（圖／記者嚴俊強攝）

韓國流行界天王G-Dragon（GD，權志龍）從今（11）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，吸引不少粉絲前往欣賞，還有人連沒搶到票，都願意專程現場發放應援小物，熱情感人。一位「南山權志龍」不只熬了3晚把300朵玫瑰縫在衣服上、致敬他經典的玫瑰裝，還表示「聽漏音就滿足」。另一位台中的美髮師Kedez，則為了喜歡GD的媽媽要過生日，打算把這場演唱會作為送給她的驚喜賀禮。GD權志龍不只唱跳魅力驚人，帶動時尚潮流的力量也是有目共睹。他曾經在演唱會上穿上玫瑰外套、戴上鑲鑽飾的皇冠與太陽眼鏡，有如華麗的王子，「南山權志龍」也就特別致敬這個經典造型，在衣服上縫了300朵玫瑰，好幾晚熬夜才完成，還原度頗高。他喜歡GD已經10年，從國中的時候就很欣賞GD的勁歌熱舞，但因為年紀不大，所以8年前在南港展覽館的演唱會，並沒有機會去欣賞。好不容易等到GD這回在台北小巨蛋開唱，「南山權志龍」又因為全台搶票沒能幸運購得，還是只能在小巨蛋外應援，但他表示光是在場外聽漏音，就已經很滿足，不只今天，明天也會再來，同時他還自製印上「台北 志龍宮」、「宮主 權志龍」字樣的背心，提供粉絲同好來領取，類似這種粉絲自製應援物贈送的活動，這兩天在台北小巨蛋旁還不只一組。至於從台中北上的美髮師Kedez，其實媽媽才是GD的粉絲，喜歡GD已經4、5年，每一天都會在家裡看GD演唱會的影片。由於媽媽的生日到了，過去她也沒有出國追星，Kedez才想要送她現場觀賞GD的演唱會當做驚喜禮物，故意跟她說自己在小巨蛋附近有美髮課，要她來幫忙當模特兒，順便把她帶過來，這次為了搶票還拜託朋友幫忙，結果反而其他友人都沒搶到票，可見孝心獲得幸運之神的庇佑。