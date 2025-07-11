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炎炎夏日，台中市政府建設局貼心推出全新「台中消暑玩樂趣－美樂地特色遊戲場地圖攻略」，從全市231座美樂地公園中精選出多座具遮陰與戲水設施的特色公園，並規劃「半日遊」、「一日遊」等親子路線，邀請市民與遊客走出戶外，享受清涼童趣的公園時光。建設局長陳大田表示，「台中美樂地計畫」，迄今已完成231座具「陽光公廁」、「共融遊戲場」、「人本無障礙」三大亮點設施的公園。近年面對極端高溫，計畫更升級為3.0版，全面強化遊戲場遮陰設施，提升舒適度與安全性。陳大田指出，今年暑假特別精選具有玩水與良好遮陽條件的公園，包括西屯區中央公園飛行美樂地、北屯區南興公園與兒童公園、東區十全公園與蜜糖公園、南屯區黎新公園、太平區馬卡龍公園與坪林森林公園、后里森林公園搖籃遊戲場、梧棲漁寮公園、大里瑞城公園、沙鹿青山公園、烏日三和公園及神岡圳前仁愛公園等，皆為親子消暑熱點。為方便規劃行程，建設局另貼心設計多條遊玩路線，包括市區親子「一日遊」、海線涼感「半日遊」、山城森林遊及快閃挑戰遊。其中「市區一日遊」推薦上午造訪豬事圓滿公園與蜜糖公園，午後轉往中央公園體驗全國最長32公尺雙軌滑索，享受整天歡樂。若時間有限，建議「半日遊」選擇梧棲漁寮公園的海盜主題戲水設施，並順遊鄰近商圈用餐休憩；「山城森林遊」則可前往后里森林公園，兼具森林遮蔭與戲水設施，是午後療癒放鬆好去處；喜愛刺激的親子族群也可挑戰「快閃路線」，早上玩遍馬卡龍公園高塔溜滑梯與十全公園，午後再戰瑞城公園與三和公園，開心放電一整天。