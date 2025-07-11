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丹娜絲挾帶強風豪雨重創臺南地區，造成多處石綿建材受損與災後廢棄物產生。臺南市環保局第一時間啟動災害應變機制，全面動員人力與機具，投入災後環境復原工作，協助民眾清理家園，並積極向中央爭取補助經費，儘速執行清理作業，保障市民健康與公共安全。這次丹娜絲颱風造成台南市多處家戶石綿建物受損，環保局提醒民眾清理石綿時，先將石綿破損位置、散落位置拍照留存，再將石綿潤濕處理，並注意配戴防塵口罩落實個人防護，並將廢石綿與其他廢棄物分開裝袋，暫存於自家場所，再向環保局或區公所登記申請。今(114)年度石綿清理補助申請踴躍，經費即將用罄，環保局已主動向資源循環署爭取災損石綿專案經費，將優先清運風災後破損石綿廢棄物。請已審查通過、但尚未拆除且無明顯破損之石綿建物，配合暫緩拆除，以利風災後石綿廢棄物優先清運。環保局長許仁澤呼籲民眾配合災後清理調度，並提醒石綿廢棄物應依規定妥善包裝與暫存，避免環境與健康風險。如有相關疑問，可加臺南市石綿建材清除處理LINE，將有專人一對一回覆，或請電洽臺南市環保局(06)2686751分機1627許先生、1637陳小姐。