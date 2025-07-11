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為因應美國對等關稅衝擊，行政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，規劃編列4100億元特別預算，不過立法院今（11）日表決後，三讀通過國民黨的修正版本，將預算規模提高到5450億元，並將法案名稱改為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，條文也明訂，要發放現金每人1萬元，強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益。根據三讀條文，強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性項目包括提供企業金融支持、提升產業競爭力、強化農業金融支持、挹注全民健保基金及勞保基金等，不過原本行政院盼能撥補台電1千億元，該項目遭刪除。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，是否撥補台電，會再邀請行政院長卓榮泰專案報告，承諾不會再漲電費，再來討論。條文也明定，普發現金1萬元，須在今年10月底前執行完畢。逐條表決時，民進黨立委有6人沒到，包括王義川、郭國文、陳亭妃、賴惠員、蔡其昌、王定宇。郭國文、陳亭妃、王定宇賴惠員等台南立委南下勘災，蔡其昌因世界棒球經典賽赴美國，王義川則到台中宣傳大罷免。國民黨則是立法院副院長江啟臣，因為父喪缺席。民眾黨8席立委則全程參與。