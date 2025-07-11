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▲2,100位入伍生在宣誓代表帶領下宣讀誓詞。（圖／記者莊全成攝，2025.07.11）

▲呂坤修提出「三軍一體、全軍一心」的團隊精神，實踐「親愛精誠」的信念。（圖／記者莊全成攝，2025.07.11）

114年三軍九校院聯合入伍訓練，今（11）日於陸軍軍官學校正式開訓，來自陸、海、空三軍九所軍事院校約2,100位入伍生，在典禮中完成授槍與宣誓儀式，象徵正式踏入軍旅生涯，現場氣氛莊嚴肅穆，展現青年學子報效國家的堅定決心。典禮中由陸軍上將司令呂坤修主持，並在致詞中勉勵入伍生要「確立目標、堅持理想、勇於承擔」，期許大家以堅定意志完成為期八週的基礎軍事訓練。他亦轉述總統日前提出的「團結國家十講」精神，強調誠信、紀律、國防意識與社會責任等核心價值。呂坤修也特別提醒各級幹部，要在生活照顧、心理輔導與訓練指導等各面向發揮榜樣力量，陪伴入伍生成長，強調「訓練雖非易事，但唯有樂於訓練，方能磨練成長。」隨著開訓典禮後，所有入伍生正式啟程軍旅第一哩路，未來八週將是磨練體能、意志與榮譽感的重要階段，為成為國軍堅實戰力奠定扎實基礎。