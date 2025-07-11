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▲北檢日前票選主任，林俊言獲得75票排名第六。（圖／記者劉松霖攝，2025.05.28）

法務部今年開出24個一審主任檢察官缺額，檢審會從66位人選中推薦36人進入審議程序，由部長鄭銘謙圈選，偵辦京華城案的檢察官林俊言獲選上榜。台北地檢署日前舉辦主任檢察官票選，偵辦京華城案、曾讓柯文哲怒槓的林俊言，在12名候選人中排行第6，對照往例，北檢票選前5名才有機會獲得推薦，林俊言如果要被圈選為主任「難度頗高」，恐怕無緣升官。但票選排在林俊言之前的李颋翰，因爆出網路交友發言不當風波，主動放棄推薦資格，讓林俊言成功遞補順利擠入推薦名單。京華城案3月20日開庭時，柯文哲曾指控檢察官林俊言以不雅片威脅他認罪，否則會交給法院。北檢否認柯文哲的控訴，還一度向法院聲請勘驗扣案行動硬碟中的「woman」資料夾，打算還原真相。林俊言獲得北檢檢察長推薦，也有意願參選主任，與其他11名同仁角逐更上一層樓的機會。北檢票選第1名是偵辦民眾黨政治獻金案的唐仲慶，96票；第2名朱家蓉93票，國民黨罷綠委「幽靈連署」案由她偵辦；第3名鄭少玨85票，近期矚目案件是「台版地面師」；第4名是李颋翰81票，辦過普悠瑪翻車案；第5名是黃惠欣79票，林俊言以75票排第6。