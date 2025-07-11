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▲雛菊造型手燈是這次GD權志龍在台演唱的周邊商品中最為熱銷的款項之一，也到了下午都還有存貨。（圖／摘自xxxibgdrgn IG）

▲搶購GD權志龍演唱周邊商品的人們大排長龍，盛況令人驚嘆。（圖／摘自threads）

▲GD權志龍演唱周邊商品到了下午4點多，幾乎都賣光，剩下上面沒有貼貼紙的品項還有存貨。（圖／記者蘇詠智攝）

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今（11）日起，在台北小巨蛋連續3天舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會，除了門票迅速搶光，也有不少粉絲大半夜就去官方周邊商品的專門店外排隊，就算需持有演唱會門票，且主辦單位8點才開始放號碼牌、9點才開始營業，據成功搶購商品的粉絲透露，上午11點就有半數品項售罄，下午4點多只剩1900元的雛菊手燈等少數商品還有存貨，但手燈也是最熱銷的產品。GD權志龍距離上次來台北開演唱會已有8年，粉絲搶他的周邊商品也很賣力，凌晨已有人到敦化北路的專賣店門口查看狀況，早上5點半就有人在排隊，6點來到現場的，只能排到500多號，如果真的乖乖到發放號碼牌的時間才來，恐怕中午還無法走進店內。人潮踴躍的情況，網友忍不住問道：「沒有人要上班了嗎？」這一次的商品品項以3000元的長袖T恤和4000元的帽T單價較高，到下午4點多還有存貨，其他就剩下手燈與明信片，大致下午4點左右也已無排隊人潮。據悉這次的商品，以1900元的雛菊手燈、850元的花盆底座、900元的迷你燈鑰匙圈最為熱銷。除了價位與造型都在粉絲樂於收藏、能夠負擔範圍的時尚感商品外，也有帽子、拖鞋、襪子等較為實用的產品。今晚專賣店會營業到7點，明後兩天則從早上9點營業到傍晚5點半，有心再搶購的粉絲，手腳要快。