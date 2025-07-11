我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將牛棚大將曾峻岳已進入牛棚，腳傷逐漸好轉 。（圖／記者葉政勳攝）

富邦悍將今（11）日持續在新莊主場作戰，展開與台鋼雄鷹的3連戰，賽前悍將總教練陳金鋒透露，土投黃保羅有機會在週日（13）日先發。另外牛棚大將曾峻岳已經展開牛棚，但南部因雨造成比賽延期，對選手投入復健賽較不利。悍將賽前作出球員異動，左投賴鴻誠下二軍調整，另外將今日先發投手洋投魔力藍、外野手蔡佳諺拉上一軍。悍將原訂9日由黃保羅先發，不過最後因雨延賽，悍將總教練陳金鋒指出，黃保羅可能會改到週日先發，「魔力藍今天上來一軍，原本就訂今天是魔力藍先發，黃保羅就往後調整。」牛棚大將曾峻岳日前因傷下二軍休養，鋒總表示，曾峻岳昨（10）日開始牛棚，「腳的狀況有比較好。」不過南部近期受到颱風與低壓帶、西南風所引發的雨勢影響，不少二軍賽事延賽，鋒總也說對要進入復健賽的選手來說比較麻煩。悍將二軍基地是否有受到颱風毀損，鋒總表示，因為人在都在北部，對南部掌握度比較不高，「中南部災情多，相信場地也不會太好，但實際情況還不清楚。」此外，今日台中洲際球場的龍象大戰，因連日大雨球場積水嚴重與土質鬆軟，聯盟與雙方教練基於選手安全考量，決議延賽，比賽將順延至補賽週。