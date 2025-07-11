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▲明（11）日及週日兩天，太平洋高壓較強，水氣減少，各地為多雲到晴的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

▲週日將是未來一週最熱的一天，各地高溫普遍在攝氏32至34度。（圖／中央氣象署提供）

根據中央氣象署預報指出，目前日本南方有熱帶性低氣壓生成，最快48小時內增強為颱風「百合」，對台灣沒有影響，要注意的是下週四菲律賓東方海面不排除有颱風生成。明（12）日太平洋高壓增強，水氣減少，週六、週日各地為多雲到晴，中央氣象署預報員黃恩鴻說明，日本南方海面有熱帶性低氣壓生成，預估48小時內，有機會增強為今年第5號颱風「百合」，路經將往北朝日本方向前進，對台灣天氣沒有影響。不過下週四（17日）以後，菲律賓東方海面將形成大季風低壓帶，可能會出現1個以上熱帶系統，且不排除增強為颱風，不過還需要等待下週進一步觀察。明（11）日及週日兩天，太平洋高壓較強，水氣減少，各地為多雲到晴的天氣型態，不過清晨至上午因海陸風輻合，南部地區、中部沿海有局部短暫陣雨。午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北、東北部山區有局部大雨機會。週日（12日）水氣最少，清晨至上午僅南部地區有局部短暫陣雨，各地大多為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週日將是未來一週最熱的一天，各地高溫普遍在攝氏32至34度，東南部有焚風發生機會，大臺北及東南部上看攝氏35度至36，整體感受上溫暖偏熱。未來一週降雨趨勢，下週一、下週二（14日、15日）水氣增多，環境風向改吹偏西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下週三、下週四天氣較穩定，各地多雲到晴，不過午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。下週五（18日）改吹偏東風，水氣又增加，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。