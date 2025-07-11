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北捷車廂又更新！乘客上車全瘋掉：逼人搭車

即日起至8月6日就可以在北捷車廂中巧遇安孝燮和JISOO，指出這次北捷將在板南線推出期間限定的「全知讀者列車」，車廂內會放上眾多主要演員劇照

▲北捷即日起將推出期間限定的「全知讀者列車」，讓眾多粉絲相當期待。（圖／采昌國際臉書）

北捷「廣告專車」是什麼？全新亮點一次看

首次以車廂廣播搭配車門到站顯示器，再結合海報、手拉環、窗貼等視覺效果，讓車廂內的廣告不只看得到，還「聽得到」

值得一提的是，甚至連跑馬燈上都有電影的宣傳字句，滿滿的電影元素，讓整體列車更加活潑吸睛。

▲北捷廣告專車滿滿電影廣告，就連跑馬燈也有相關宣傳字句。（圖／台北捷運提供）

廣告專車新型態誕生！活動時間全公開

車廂內的廣告是繼閘門語音廣告、進站音樂廣告之後，首次以車廂廣播與到站顯示器文字方式呈現。本次選定於板南線一部列車試辦，自7月11日起至8月6日連續四週的週五、六、日，行經土城、府中、龍山寺、善導寺、忠孝敦化、國父紀念館及後山埤站等7站播放廣播

▲台北捷運新型態廣告列車上線，首次以車廂廣播搭配車門到站顯示器，再結合海報、手拉環、窗貼等視覺效果，讓車廂內的廣告不只看得到，還「聽得到」。（圖／台北捷運提供）

台北捷運是雙北地區十分重要的交通工具，其便利又快速，加上乘車環境乾淨明亮，近年來廣受眾多台灣人喜愛，每年都有將近上億人次搭乘。但，讓一票粉絲大讚「逼人上車！」采昌國際昨日在臉書粉磚上驚喜宣布，表示，包括安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員JISOO等人都能見到，邀請《全知讀者視角》的粉絲一同前來拍照打卡。貼文曝光後，隨即引發眾多台灣人熱議，、「什麼時候可以碰到這台，太讚了吧」。台北捷運今日也出面表示，板南線即日起至8月6日將推出廣告專車，，希望藉此帶給大家全新的沉浸式體驗。仔細查看廣告專車的相關照片，車廂內不管是窗貼、拉環等可以見到電影的相關劇照與資訊，台北捷運進一步說明，，兼顧廣告效益及旅客乘車品質。台北捷運強調，本次列車較為特別是廣播廣告專車，是在雙方簽訂廣告契約，首度嘗試以新型態的廣告方式，未來將參考乘客意見及社會回饋，審慎評估後續推動可行性，強調之後將持續鼓勵業者發揮創意、拓展多元廣告型態，為捷運廣告帶來更多創新模式。