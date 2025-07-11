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高盛（Goldman Sachs）技術主管阿根蒂（Marco Argenti）表示，預計最新將要聘任的員工不是人類，而是一位AI工程師「Devin」，Devin是AI新創公司Cognition所開發的AI軟體工程師，能像普通人類工程師一樣工作。阿根蒂透露，最開始將一口氣招募「數百位Devin」，看看狀況怎麼樣，一切順利的話就會繼續擴大聘用更多的「Devin」入職。根據《CNBC》報導，「Devin」是Cognition宣稱創造出的史上第一位AI軟體工程師，去年仍在開發階段就在科技圈聲名鵲起，據稱可以像一位人類軟體工程師一樣工作，只需要極少的指令就能完成多步驟的任務。在高盛宣布將聘用「Devin」來擔任工程師後，「Devin」立即成為AI革命的最新里程碑。像「Devin」這樣的AI應用，不僅是幫助人類工作，更可以直接執行複雜的多步驟工作，標誌著AI作為工具的重大轉變，並可能帶來更大的回報。阿根蒂表示，「Devin」就像是其他高盛的新員工一樣，將替公司的開發人員工作，最初預計將先引入數百位「Devin」，之後再看情況決定是否要擴大聘用。阿根蒂認為，「Devin」的引入有可能讓工作效率提高至以前的3～4倍。阿根蒂說「Devin」會受到人類員工的監督管理，並主要處理被人類工程師視為苦差事的工作。高盛的舉動也讓外界擔憂這是否代表AI將在華爾街掀起新一輪的裁員潮。《彭博》今年1月的研究報告指出，隨著AI引入，全球各地的銀行將在未來三到五年內裁員多達20萬人。對此，阿根蒂表示未來的職場將成為「混合勞動力」辦公室，即人類與AI共存，一起並肩工作。阿根蒂補充說軟體工程師的性質，特別適合用來訓練AI，但是其他工作職務要交給AI也並非不可能，而且那一天也已經不遠了。