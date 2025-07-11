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台鋼雄鷹上週在澄清湖主場與中信兄弟進行3連戰，5日的比賽中出現有趣的畫面，兄弟投手「美美」鄭浩均三振雄鷹洋砲魔鷹後，帥氣地比出《火影忍者》結印手勢「封印」，引起球迷熱議。魔鷹今（11）日受訪時親自還原經過，透露這場「查克拉對決」是2人早在上半季末就悄悄埋下的彩蛋。「上半季最後1場，我們在球員通道遇到對方，鄭浩均問，如果他丟出三振可以做結印嗎，我說當然可以，享受比賽嘛！」魔鷹笑說2人都是《火影忍者》粉絲，因此一拍即合，決定在球場上來點趣味互動。雖然已經口頭約定，但魔鷹在首打席卻尚未意識到對方投手是鄭浩均，「第2次敲出二壘安打時我才想起來，並做出回敬的手勢。那時候我才認出，原來他就是鄭浩均！」即使身處正式賽事，魔鷹仍認為保持比賽的趣味性很重要，「雖然這是嚴肅的比賽，但還是要享受當下的樂趣，保持一個尊重的態度去做這件事。」至於是否有機會在明星賽再度展開查克拉對決，魔鷹笑說，「有可能，但目前還不確定。」談到鄭浩均的私下個性，魔鷹也稱讚，「我知道他在美國打過球，非常外向，也非常好相處。」