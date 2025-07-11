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立法院今（11）日以贊成60票、反對44票三讀通過普發現金1萬元，目的強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益，其中，民進黨立委有6人沒去投票，缺席的王義川更被國民黨立委陳玉珍狠酸：「跑去鼓吹投罷免票，開會不來開會！」民進黨今日投票未到的有王義川、郭國文、陳亭妃、賴惠員、蔡其昌、王定宇，其中，台南幫立委因救災沒出席，蔡其昌則人在美國，邀請MLB好手加入台灣隊，國民黨方面則是立法院副院長江啟臣因父喪缺席。而王義川因為要去台中掃街宣傳罷免投票而沒到，引國民黨立委陳玉珍狠酸：「立委跑去鼓吹投罷免票，正職開會不來開會！」民進黨投票未到的有王義川、郭國文、陳亭妃、賴惠員、蔡其昌、王定宇。王義川下午在台中掃街還有直播，引陳玉珍痛批：「我們在投票要普發現金1萬元，王義川在台中掃街，還說出來投票，他自己都沒有出來議場投票了。」陳玉珍更拿出王義川的直播畫面擺在議場座位上狠酸：「我們幫他用保溫杯出席，人不在，但是影像在喔。幫他顧好保溫杯，萬一他要回來喝水的時候，有水可以喝。」而立法院今日三讀通過的普發現金1萬元係為國民黨團針對行政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的修正版本中的一環。今日三讀通過的國民黨修正版本將該條例預算規模提高到5450億元，並將法案名稱改為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，條文也明訂，要發放現金每人1萬元，強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益。