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暑期到了，正是出遊旺季，航港局提醒旅客搭船6大安全事項，自8月4日起，將實行搭船實名制，旅客登船時必須出示身分證明文件，也要經過行李安檢，以確保安全。為提升航運業者與民眾航行安全意識，航港局以客船、遊艇、浮具三大主題為主軸，於7月1日正式啟動「2025年海運安全季宣導活動」。首月活動以客船為主軸，提醒民眾搭乘客船務必要注意6大安全事項，多一分準備，少一分風險，希望民眾都能「開船搭船多注意，快樂平安出航去」。航港局表示，暑假期間為民眾搭乘客船出遊旺季，為加強民眾及業者安全意識，並配合航安政策新制，航港局整理出搭乘客船務必要注意之6大安全事項。航港局強調，為建構安全乘船環境及利於海事災害防救，航港局已修正客船管理規則第37之1條，增訂搭船實名制規範，將於114年8月4日正式實施，乘客必須於登船時出示身分證明文件供船方查驗；其次，登船前需經過行李安檢，禁止乘客攜帶「船舶法」第34之1條公告之危險物品登船(包含爆炸/易燃/高揮發性..等10項危險物品)，避免安全隱患。第3項是登離船時需注意客船與碼頭間隙或高差，避免踩空導致意外。第4項是登船後應注意救生衣擺放位置，並熟知正確穿戴方式，確保緊急狀況能及時應變。第5項是避免於船艏、艉等搖晃較大的危險區域逗留，乘客應於艙內坐好，以保障自身安全。第6項是行李應按船方指定位置擺放，避免阻礙逃生動線。以上注意事項有助於乘客避免有風險之行為、採取正確之安全行動，確保整體遊程平安順利。