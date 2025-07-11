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▲享牛鍋物為了感謝回饋舊雨新知的支持，「享牛BP黑粉鍋」推出期間限定超值優惠預定價。（圖／記者陳美嘉翻攝）

高雄人氣火鍋品牌「享牛．鍋物」以創意料理為核心，推出全新限定口味「奶香甜菜牛骨鍋」，用天然食材詮釋夢幻粉紅色調，為火鍋市場注入清新亮眼的時尚元素。新品湯底選用新鮮牛骨慢熬高湯，融合甜菜根的自然紅潤與鮮奶油的柔滑香醇，口感溫潤順口，視覺上則呈現如夢似幻的粉紅色澤。享牛鍋物營運長柯光龍表示，我們期望將火鍋文化帶入更多年輕人的日常生活，不只是滿足味蕾，更能展現個人的生活態度與風格。這款粉紅湯底象徵著甜美與個性兼具的精神，與品牌「每個人都值得享受」的理念不謀而合。享牛鍋物為了感謝回饋舊雨新知的支持，以超值優惠預定價3,688元就可品嚐期間限定「享牛BP黑粉鍋」，黑粉雙湯鴛鴦絕配組合內容有以天椒麻辣湯為底的黑鍋，經典麻香濃郁湯頭是店內人氣鍋底，以多重辛香料搭配濃厚雞白湯，香麻層次豐富。還有夢幻新風味「奶香甜菜牛骨湯」為基底的粉紅鍋，創新口感更是一絕，搭配豪華優質肉品、蔬菜、丸餃拼盤等精緻套餐，每日限量10組，需提前三天預訂。除了「奶香甜菜牛骨鍋」新品，店內經典鍋底如天椒麻辣鍋、極鮮牛骨鍋、元氣雞湯鍋、匠作黃金昆布鍋同樣受到顧客青睞。雙重鍋底任選鴛鴦鍋，提供雙重風味，滿足不同口味需求。開鍋費每人只要89元，10歲(含)以下免開鍋費，並輕鬆享有超值自助吧。為了歡慶新品登場，即日起至9月25日止，推出限時抽獎活動，只要至享牛鍋物粉專案讚並分享指定留言「享牛鍋物最好吃，我最愛BLACKPINK」且標記3位好友，就有機會抽中BLACKPINK 演唱會門票（此票券為官方購買，非官方合作活動）。將於9月26日於社群平台公布得獎者，共抽出 4位幸運粉絲與BLACKPINK同歡，幸運者如剛好在享牛鍋物、六禾燒肉(中華、金華)任何一家店用餐，將再享當天餐費吃多少送多少活動。