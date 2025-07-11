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證券炒手鍾文智因涉嫌違反《證券交易法》獲利新台幣4億多，遭判刑達30年5個月定讞，鍾文智棄保潛逃，目前遭通緝，對此，名嘴陳揮文今（11）日再發文痛批一票國民黨、民進黨立委意圖修法護航鍾文智，更點名民眾黨主席黃國昌，明明曾痛罵綠委，還攔下藍委的鍾文智條款，現在「484太忙了？忘了？」陳揮文今發文附上好幾張圖指出，黃國昌，選擇性的司法正義！圖一是黃國昌和王鴻薇直播，大讚對方俠女。圖二是蔡易餘、余天等綠委意圖護航鍾文智，遭黃國昌痛罵。陳揮文說，圖三是藍委2024前仆後繼，想幫鍾文智修法解套；圖四則是藍委提案人李彥秀、王鴻薇、陳玉珍，圖五是藍委提案人陳玉珍、王鴻薇。陳揮文表示，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，484太忙了？忘了？恐怕不然，因為藍委的鍾文智條款提案，是被民眾黨團攔下的。柯文哲標榜的「理性、務實、科學」，在黃國昌身上，看得到嗎？陳揮文更提到，請問，也當過立委的賴清德，為何有一群藍委綠委，一而再、再而三，一直想幫鍾文智修法？