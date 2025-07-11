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總統賴清德今（11）日下午二度赴台南將軍、柳營區，關心丹娜絲風災後續受鋒面及強降雨影響的漁港與農作災損，聽取當地農漁民急切需求與心聲。市長黃偉哲除感謝總統及中央部會對南部災損的高度重視，黃偉哲強調，農漁民是台南最重要的根本，市府一定全力以赴，不讓他們孤軍奮戰。將與中央研議如何解決，全力幫助受災漁民與農民儘速復原。賴清德強調，面對極端氣候帶來的災情，政府責無旁貸，將全力投入搶修與復耕，並指示各部會加速災損補助評估與橫向協調，減輕農漁民負擔。他肯定黃偉哲所帶領的市府團隊迅速應變、傾聽民意，展現高度效率，此次再度南下，就是要表達中央對地方的支持，並提振第一線人員及災民士氣。賴清德表示，目前將軍區與柳營區預計今晚恢復主幹線供電，餘地區則由發電機供應，通訊基地台也已交由消防署協調業者處理。此次風災重創台南，中央與地方合力搶修水電與通訊。農業部已第一時間公告採取農業、魚塭養殖、畜牧等「全品項救助」，對於現金救助不足部分，也將採取貸款金額提高、還款時間延長、優惠利率等方式來幫助農漁民。行政院也已啟動專案協助弱勢災民，加速重建，中央將與市府持續合作，協助市民早日恢復正常生活。黃偉哲表示，近期連日大雨造成農田積水、作物受損，漁港設施受損、漁船難以作業，重創農漁民生計。市府已啟動災損勘查與救助機制，並協助民眾向中央申請補助。目前除文旦落果急需清運，火鶴與蘭花部分損失也相當嚴重，市府將協助重建產業鏈，提升外銷競爭力，並爭取全品項免勘災，加快復原進度。農業局表示，截至7月10日晚間統計，漁業損失高達2.2億元，包含養殖水產470公頃、漁船225艘及魚市場設施等。部分養殖區仍未復電，導致魚隻大量死亡，清運壓力沉重。市府呼籲中央協助清運死亡魚體、補助發電設備損壞及納入無登記但具產銷履歷者的補助對象。農業方面，全市農作物損害面積逾4,800公頃，損失金額超過7.2億元，災損集中於龍眼、文旦柚、竹筍等作物，而火鶴花與蘭花設施受損相當慘重，火鶴花損毀率高達9成，恐重創日本外銷市場。市府已向農業部建議研擬產業輔導計畫。針對各類救助申報，市府指出，現行10個工作日的申報期限難以因應水電中斷及農漁民實際需求，已正式函請農業部評估延長時限。同時也呼籲中央檢討現行救助品項與金額，調整補助內容以反映實際投入成本，並擴大免勘查作物範圍，加速審核效率。市府並與國軍協調支援清園，持續動員全力協助產業復原。